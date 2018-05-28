РФПЛ получила предложения по ТВ-трансляциям матчей от двух компаний

Российская футбольная Премьер-лига имеет предложения на показ матчей чемпионата России от двух компаний – «Матч ТВ» и «Агентства спортивного маркетинга».

Об этом рассказал руководитель «Агентства спортивного маркетинга» Михаил Гершкович-младший.

«Конкурент – телеканал "Матч ТВ", других компаний нет. Изначально РФПЛ говорила о том, что будет объявлен тендер, но его, к сожалению, не было. Мы находимся в постоянных переговорах, хотим видеть "Матч ТВ" нашим партнером.

Чтобы полностью выполнить все обязательства, которые ставит РФПЛ, необходимо находить решения и компромиссы по трансляциям 60 матчей чемпионата России в прямом эфире.

Наша компания предложила "Матч ТВ" выгодное сотрудничество, при котором телеканал оставляет за собой объем прав, достаточный для освещения чемпионата России в количестве 60 матчей в прямом эфире плюс хайлайты, и все, что необходимо, чтобы поддерживать работу программ, которые они выпускают. Но ответа пока нет.

От компании "АСМ" РФПЛ было сделано предложение в сумме 11 миллиардов рублей на пять лет. Пока РФПЛ думает, в пятницу было общее собрание клубов Премьер-лиги, оно наделило полномочиями правление лиги принять решение. Считаю, это положительное решение, будем дальше разговаривать», — цитирует Гершковича-младшего «Р-Спорт».