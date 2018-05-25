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    «Спартак» выплатил агентам почти 165 миллионов рублей в 2017 году

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    Московский «Спартак» потратил почти 165 миллионов рублей на выплаты вознаграждений агентам в 2017 году, информирует официальный сайт РФС.

    Футболисты «Спартака»
    Футболисты «Спартака»
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  • В минувшем сезоне «красно-белые» пополнили свой состав Педро Рошей из «Гремио» и Софьяном Ханни из «Андерлехта», а также взяли в аренду Николу Максимовича из «Наполи» и Марио Пашалича из «Челси».

    Клубы РФПЛ в 2017 году на выплаты вознаграждений агентам потратили:

    ЦСКА — 525 тысяч евро,

    «Спартак» — около 165 миллионов рублей,

    «Краснодар» — более 13 миллионов рублей,

    «Локомотив» — более 47 миллионов рублей,

    «Амкар» — более 11 миллионов рублей,

    «Динамо» — около 20 миллионов рублей,

    «Арсенал» — 175 тысяч евро.

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