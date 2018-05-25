«Спартак» выплатил агентам почти 165 миллионов рублей в 2017 году

Футболисты «Спартака»
LiveSport.Ru
В минувшем сезоне «красно-белые» пополнили свой состав Педро Рошей из «Гремио» и Софьяном Ханни из «Андерлехта», а также взяли в аренду Николу Максимовича из «Наполи» и Марио Пашалича из «Челси».
Клубы РФПЛ в 2017 году на выплаты вознаграждений агентам потратили:
ЦСКА — 525 тысяч евро,
«Спартак» — около 165 миллионов рублей,
«Краснодар» — более 13 миллионов рублей,
«Локомотив» — более 47 миллионов рублей,
«Амкар» — более 11 миллионов рублей,
«Динамо» — около 20 миллионов рублей,
«Арсенал» — 175 тысяч евро.