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    Хулиганы напали на болельщиков «Ливерпуля» в Киеве

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    Неизвестные атаковали болельщиков «Ливерпуля» в Киеве, где в субботу пройдет финальный матч Лиги чемпионов, сообщает Mirror.

    Киевская полиция арестовала двух нападавших
    Киевская полиция арестовала двух нападавших
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  • По данным источника, инцидент произошел в четверг в районе 20:30 по местному времени в одном из ресторанов Киева. Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков «Ливерпуля», находившихся в заведении – в них полетели стулья, столы, осколки разбившегося стекла. Поклонники английской команды получили порезы и раны головы и шеи.

    Киевская полиция арестовала двух нападавших и как минимум одного фаната «Ливерпуля».

    Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Реал», пройдет в субботу на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

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