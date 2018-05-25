Хулиганы напали на болельщиков «Ливерпуля» в Киеве

Киевская полиция арестовала двух нападавших
liverpoolecho.co.uk
По данным источника, инцидент произошел в четверг в районе 20:30 по местному времени в одном из ресторанов Киева. Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков «Ливерпуля», находившихся в заведении – в них полетели стулья, столы, осколки разбившегося стекла. Поклонники английской команды получили порезы и раны головы и шеи.
Киевская полиция арестовала двух нападавших и как минимум одного фаната «Ливерпуля».
Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Реал», пройдет в субботу на стадионе «Олимпийский» в Киеве.