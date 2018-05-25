Пермский край выделил «Амкару» с 2015 по 2018 год 1,425 млрд рублей

Правительство Пермского края выделило201 миллион рублей в 2018 году, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу региона. Всего же за период с 2015 по 2018 годы из краевого бюджета клуб получил 1,425 миллиарда рублей.

«Амкар» сохранил место в РФПЛ на следующий сезон, обыграв по сумме двух стыковых матчей клуб ФНЛ «Тамбов» (2:0, 1:0).

Накануне российские СМИ сообщили, что «Амкар» может сняться с чемпионата России из-за серьезных финансовых проблем, а его место в РФПЛ готов занять махачкалинский «Анжи», который в стыковых матчах за место в элите уступил красноярскому «Енисею».

«Правительство Пермского края понимает важность и значимость профессиональных клубов в спортивной пирамиде региона, поэтому ежегодно на их поддержку выделяются значительные средства. В 2018 году на субсидирование клубов из краевого бюджета заложен 361 миллион рублей. Из них 201 млн рублей предусмотрен на ФК "Амкар". В общей сложности в период с 2015 по 2018 годы футбольному клубу из краевого бюджета выделен 1 миллиард 425 миллионов рублей.

Кроме того, улучшается материально-техническая база. В Перми построен крытый футбольный манеж, где будут готовиться молодые футболисты, кадровый резерв для "Амкара". Финансирование профессиональных клубов в Пермском крае осуществляется на паритетных условиях — 50/50, эта схема сохранится и в дальнейшем», — сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.