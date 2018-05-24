«Лион» в третий раз выиграл женскую Лигу чемпионов

В финале женской Лиги чемпионов, проходившем в Киеве, футболистки французскогоодержали победу в экстра-тайме над немецким— 4:1.

Фрагмент матча uefa.com 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

Основное время игры завершилось со счётом 0:0, а на 93-й счет открыл немецкий клуб — отличилась Пернилле Хардер.

Три минуты спустя «Вольфсбург» остался вдесятером после того, как Александра Попп получила вторую жёлтую карточку.

На 98-й минуте Амандин Анри сравняла счет, минуту спустя Эжени ле Соммер вывела «Лион» вперед, а на 103-й минуте Ада Хегерберг увеличила преимущество французского клуба.

Окончательный счет на 116-й минуте установила Камиль Абили.

«Лион» одержал победу в женской Лиге чемпионов третий год подряд и в пятый раз в истории турнира.