Рязанцев: Семак — наиболее хороший вариант для «Зенита»

Полузащитник «Зенита», выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Амкар», отметил, что кандидатураявляется наиболее хорошим вариантом для санкт-петербургского клуба.

«Аренда в "Амкаре" завершилась, в июне вернусь в Санкт-Петербург. Мне было бы интересно поработать с Сергеем Семаком, это наиболее хороший вариант для "Зенита".

За ситуацией вокруг "Амкара" слежу, потому что мне небезразлична судьба любого российского клуба. Официально о неучастии в премьер-лиге в следующем сезоне никто в клубе не говорил.

Очень много непроверенной и неточной информации, не хочется комментировать», — приводит «Р-Спорт» слова Рязанцева.

31-летний Рязанцев провел в сезоне-2017/18 за «Амкар» 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.