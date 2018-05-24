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    Рязанцев: Семак — наиболее хороший вариант для «Зенита»

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    Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Амкар», отметил, что кандидатура Сергея Семака является наиболее хорошим вариантом для санкт-петербургского клуба.

    Александр Рязанцев
    Александр Рязанцев
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  • «Аренда в "Амкаре" завершилась, в июне вернусь в Санкт-Петербург. Мне было бы интересно поработать с Сергеем Семаком, это наиболее хороший вариант для "Зенита".

    За ситуацией вокруг "Амкара" слежу, потому что мне небезразлична судьба любого российского клуба. Официально о неучастии в премьер-лиге в следующем сезоне никто в клубе не говорил.

    Очень много непроверенной и неточной информации, не хочется комментировать», — приводит «Р-Спорт» слова Рязанцева.

    31-летний Рязанцев провел в сезоне-2017/18 за «Амкар» 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

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