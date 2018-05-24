Рязанцев: Семак — наиболее хороший вариант для «Зенита»

Александр Рязанцев
«Зенит»
«Аренда в "Амкаре" завершилась, в июне вернусь в Санкт-Петербург. Мне было бы интересно поработать с Сергеем Семаком, это наиболее хороший вариант для "Зенита".
За ситуацией вокруг "Амкара" слежу, потому что мне небезразлична судьба любого российского клуба. Официально о неучастии в премьер-лиге в следующем сезоне никто в клубе не говорил.
Очень много непроверенной и неточной информации, не хочется комментировать», — приводит «Р-Спорт» слова Рязанцева.
31-летний Рязанцев провел в сезоне-2017/18 за «Амкар» 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.