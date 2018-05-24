Чеферин: Рассчитываю увидеть в полуфинале ЧМ-2018 четыре европейские сборные

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)рассчитывает, что в полуфиналах чемпионата мира в России сыграют четыре европейские команды.

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Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Могу с уверенностью сказать, что Россия готова к чемпионату мира.

Если говорить о моих ожиданиях, то скажу так: рассчитываю увидеть в полуфинальных матчах четыре европейские сборные.

Ну и, конечно же, ожидаю, что мировое футбольное первенство в России подарит настоящий праздник всем без исключения», — цитирует ТАСС Чеферина.

В финальном турнире чемпионата мира 2018 года примут участие 32 команды, из них 14 европейских.