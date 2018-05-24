Чеферин: Рассчитываю увидеть в полуфинале ЧМ-2018 четыре европейские сборные

Александер Чеферин
uefa.com
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
«Могу с уверенностью сказать, что Россия готова к чемпионату мира.
Если говорить о моих ожиданиях, то скажу так: рассчитываю увидеть в полуфинальных матчах четыре европейские сборные.
Ну и, конечно же, ожидаю, что мировое футбольное первенство в России подарит настоящий праздник всем без исключения», — цитирует ТАСС Чеферина.
В финальном турнире чемпионата мира 2018 года примут участие 32 команды, из них 14 европейских.