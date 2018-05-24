Агент: Два-три клуба РФПЛ хотят купить Алибека

Агент нападающего «Стяуа»рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов РФПЛ.

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Игрок, у которого возник конфликт с главным тренером «Стяуа» Николае Дикэ, может продолжить карьеру в чемпионате России.

«Есть два-три клуба которые хотят его приобрести, есть предложения из Турции, Англии, верхней части чемпионата России. Любой клуб, который хочет купить Алибека, должен будет заплатить 1,7 миллионов евро.

Отмечу, что он перейдет только туда, где будет чувствовать поддержку со стороны тренерского штаба. Переходить лишь бы куда — не наш случай», — приводит Ziare.com слова агента игрока.

В этом сезоне 27-летний Алибек провел за «Стяуа» 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Среди заинтересованных в игроке клубов называют «Краснодар».