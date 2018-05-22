Фонсека подтвердил трансфер Майкона

Главный тренер «Шахтера»заявил, что клуб подписал молодого полузащитника «Коринтианса»

«Некоторые футболисты могут покинуть "Шахтер". Кто-то может уйти из-за нехватки игрового времени. Не хотел бы называть имена сейчас, я думаю, несложно угадать, о ком я говорю.

Фред очень востребованный игрок, он может уйти. Но мы также подписали Майкона из Бразилии. Пока рассчитываем на этих ребят.

Мы близки к выкупу контракта Оларенваджу Кайоде. Меня информировали, что клуб примет это решение. Переговоры сейчас на финальной стадии», – цитирует Фонсеку Sportarena.

Напомним, в прошедшем сезоне «горняки» сделали «золотой дубль» и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.