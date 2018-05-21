Рыжиков: Я могу быть вторым, но только если будет честная конкуренция

Голкипер, сыгравший прощальный матч на базе, рассказал о том, когда принял решение покинуть столицу Татарстана.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить всех вас. Спасибо клубу, болельщикам, тренерам, партнёрам по команде за это прекрасное время.

Мы играли на "Центральном", "Казань Арене" и здесь на "Рубине". Везде выигрывали, везде и проигрывали, но главное, что нас везде поддерживали.

Я могу быть и вторым вратарем. Но я за здоровую конкуренцию. Чтобы все решалось в тренировках. Был ли в этом сезоне лишен такой конкуренции? Без комментариев.

Твердое решение покинуть команду созрело примерно в апреле, когда меня заменили перед игрой с "Ахматом". Есть варианты продолжения карьеры. Переговоры ведутся.

С "Рубином" расстаемся друзьями, конечно! Я желаю "Рубину" побед и всегда буду болеть за него. Только не в матчах с моим новым клубом!», — приводит слова Рыжикова «Спорт-Экспресс».