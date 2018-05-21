Marca: Гризманн остается в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико»передумал уходить ви решил остаться в Мадриде, сообщает Marca

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Ранее появилась информация, что 27-летний француз согласовал условия контракта с «Барселоной» и заключит с каталонцами соглашение сроком на пять лет.

О том, что француз останется в Мадриде журналистам рассказал защитник «Атлетико» Диего Годин перед матчем 38 тура чемпионата Испании против «Эйбара» (2:2).

Но так как встреча была прощальной для Фернандо Торреса, никаких объявлений клубом или самим Гризманном сделано не было.

Отметим, что во время матча с «Эйбаром» некоторые мадридские болельщики освистывали и оскобряли Гризманна, в результате чего он не смог сдержать слез.

За мадридский клуб Антуан Гризманн выступает с 2014 года. За это время он провел 208 матчей и забил 112 голов.