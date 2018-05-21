Дзюба пропустит очередную тренировку сборной России

Форвард сборной Россиипропустит утреннюю тренировку, информирует официальный Twitter национальной команды.

Футболист не сможет выйти на поле, поскольку продолжает испытывать недомогание.

Отмечается, что на данный момент проводятся динамические наблюдения за состоянием здоровья нападающего.

Сборная России прилетела в Австрию на сбор перед чемпионатом мира

Накануне сборная России прибыла в Австрию. Сбор в коммуне Нойштифт-им-Штубайталь продлится до 31 мая, 30 мая команда России проведет товарищеский матч со сборной Австрии в Инсбруке, 31 мая футболисты вернутся в Москву и продолжат подготовку к чемпионату мира на базе в Новогорске.