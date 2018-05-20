Киевское «Динамо» расстанется с Хачериди и Мбокани

Руководство киевского «Динамо» не намерено продлевать контракты с нападающими, а также с защитником, сообщил наставник «бело-голубых»

«У Мораеса и Мбокани заканчиваются контракты. И Мораес, и Мбокани знали, что при условии их желания выступать в "Динамо" мы будем заинтересованы в заключении с ними новых соглашений. Они устраивали нас как нападающие. Но, видимо, оба этих футболиста самостоятельно пытаются решать свои вопросы. Контракты с Мораесом и Мбокани продлеваться не будут.

У Хачерди тоже заканчивается контракт. И с ним мы тоже не будем подписывать новое соглашение», — цитирует Хацкевича пресс-служба «Динамо».

Также тренер «Динамо» отметил, что уже сформирован список возможных новичков, сильнейшие из которых пополнят команду.