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    Евсеев: Было немного тяжеловато, манеж давил, но условия хорошие

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    Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев поделился впечатлениями после второго стыкового матча с «Тамбовом» (1:0).

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев
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  • Первая встреча также закончилась в пользу пермяков (2:0), таким образом, уральцы сохранили прописку в РФПЛ на следующий сезон.

    «Как заряжал на стыковые матчи? В первую очередь, команду надо было восстановить после игр в РФПЛ. А играть мы можем и умеем, последние победы это показали.

    Сегодня было немного тяжеловато, манеж давит, но условия хорошие. Ребятам перед матчем сказал, что, если будут играть, как последние встречи, то задача будет выполнена.

    Новый контракт и планы на будущее? Зайти в раздевалку и поблагодарить ребят за сложный сезон. А мое будущее второстепенно», — ответил на вопросы исполнительного директора клуба Дениса Маслова в эфире телеканала «Наш футбол» Евсеев.

    Евсеев возглавил команду в марте 2018 года.

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