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    Билялетдинов верит в способность «Анжи» отыграть три мяча у «Енисея»

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    Известный российский специалист Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от ответного стыкового матча за право выступать в следующем сезоне в РФПЛ между «Анжи» и «Енисеем». В первой игре махачкалинская команда потерпела поражение со счетом 0:3.

    Ринат Билялетдинов
    Ринат Билялетдинов
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  • «Конечно же, у "Анжи" есть шансы отыграть три мяча. Команде надо атаковать с первых минут и искать счастье у чужих ворот. Думаю, что "Енисею" будет непросто сохранить свое преимущество. Мы знаем случаи, когда три мяча отыгрываются. "Анжи" ведь отнимал очки у "Спартака" и "Краснодара" и вполне мог обыграть "Зенит". Это домашняя команда, и при мощной поддержке зрителей с начала матча игроки понесутся в атаку.

    Шансы оценивать трудно, но вполне реально, что "Анжи" отыграется с необходимым счетом. И потенциал команды позволяет на это рассчитывать. Ведь есть Александр Прудников, Арсен Хубулов, Павел Яковлев, Олег Данченко, Владимир Полуяхтов, Сергей Брызгалов, подбор исполнителей в команде хороший для Премьер-лиги. Я считаю, что возможности у игроков достаточно высоки. И опыт игр в РФПЛ ведь тоже важен. Прогноз? Допускаю, что счет может быть 4:0 в пользу "Анжи".

    "Енисей" разгромил "Анжи" в первой стыковой игре

    Вопрос в том, сумеет ли "Енисей" организовать разящую контратаку. Но надо учитывать и то обстоятельство, что они будут играть на естественном покрытии, а не в зале на синтетике. А футбол в таком случае все же разнится в деталях, поэтому во втором матче будет другое скольжение, другой отскок, другое движение и даже другое содержание кислорода в воздухе», — приводит слова Билялетдинова «Р-Спорт».

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