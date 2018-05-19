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    «Малага» покинула Примеру с последнего места, «Севилья» обыграла «Алавес»

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    В 38-м туре чемпионата Испании «Малага» проиграла «Хетафе» — 0:1. Единственный мяч с пенальти провел Лоик Реми. «Анчоусы» набрали 20 очков и заняли последнее место в турнирной таблице.

    «Севилья» завершила сезон победой
    «Севилья» завершила сезон победой
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  • В других матчах «Севилья» обыграла «Алавес» — 1:0, а «Лас-Пальмас» уступил «Жироне» — 1:2.

    Примера. 38-й тур
    «Малага» — «Хетафе» — 0:1 (0:0)
    Гол: 0:1 – 73, пенальти Реми«Малага»: Андрес Прието, Эрнандес, Роблес, Диего Гонсалес, Ласен (Cruz, 84), Гонсалес, Лестьенн (Идейе, 68), Итурра, Саксесс, Ролан, Эн-Несири (Кеко, 76)«Хетафе»: Гуаита, Молинеро, Антунеш, Бруно Гонсалес, Даконам, Сибасаки (Мора, 82), Фажр, Портильо (Пачеко, 69), Молина (Реми, 68), Анхель, ДьедиуПредупреждения: Эрнандес (35), Гонсалес (54), Диего Гонсалес (73), Анхель (79), Итурра (83)
    Примера. 38-й тур
    «Севилья» — «Алавес» — 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 – 28 Бен-Йеддер«Севилья»: Сория, Лайюн, Пареха, Лангле, Меса, Сарабия, Нзонзи (Писарро, 46), Васкес, Нолито (Хосе Алонсо, 81), Сандро Рамирес (Муриэль, 64), Бен-Йеддер«Алавес»: Пачеко, Агиррегабириа, Диегес (Пина, 76), Марипан, Эли, Бурги (Мунир, 61), Мубарак, Торрес, Кркич (Ибаи Гомес, 61), Демирович, СобриноПредупреждения: Пареха (71), Диегес (75), Сарабия (81), Торрес (84)
    Примера. 38-й тур
    «Лас-Пальмас» — «Жирона» — 1:2 (1:2)
    Голы: 0:1 – 5 Стуани, 1:1 – 14, пенальти Кальери, 1:2 – 42 Стуани«Лас-Пальмас»: Чичисола, Гальвес, Кастельяно, Агиррегарай (Экспосито, 63), Химо Наварро (Гарсия Сантана, 46), Гомес, Этебо, Бенито Рамирес, Халилович, Момо (Начо Хиль, 66), Кальери«Жирона»: Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Гранель, Понс, Порту, Маффео (Тимор, 59), Лосано (Гарсия, 80), Стуани (Олунга, 85)Предупреждения: Понс (13), Адай (21), Этебо (59)
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