«Малага» покинула Примеру с последнего места, «Севилья» обыграла «Алавес»

В 38-м туре чемпионата Испаниипроиграла— 0:1. Единственный мяч с пенальти провел. «Анчоусы» набрали 20 очков и заняли последнее место в турнирной таблице.

«Севилья» завершила сезон победой twitter.com/sevillafc 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В других матчах «Севилья» обыграла «Алавес» — 1:0, а «Лас-Пальмас» уступил «Жироне» — 1:2.

Примера. 38-й тур «Малага» — «Хетафе» — 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – 73, пенальти Реми«Малага»: Андрес Прието, Эрнандес, Роблес, Диего Гонсалес, Ласен (Cruz, 84), Гонсалес, Лестьенн (Идейе, 68), Итурра, Саксесс, Ролан, Эн-Несири (Кеко, 76)«Хетафе»: Гуаита, Молинеро, Антунеш, Бруно Гонсалес, Даконам, Сибасаки (Мора, 82), Фажр, Портильо (Пачеко, 69), Молина (Реми, 68), Анхель, ДьедиуПредупреждения: Эрнандес (35), Гонсалес (54), Диего Гонсалес (73), Анхель (79), Итурра (83)

Примера. 38-й тур «Севилья» — «Алавес» — 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – 28 Бен-Йеддер«Севилья»: Сория, Лайюн, Пареха, Лангле, Меса, Сарабия, Нзонзи (Писарро, 46), Васкес, Нолито (Хосе Алонсо, 81), Сандро Рамирес (Муриэль, 64), Бен-Йеддер«Алавес»: Пачеко, Агиррегабириа, Диегес (Пина, 76), Марипан, Эли, Бурги (Мунир, 61), Мубарак, Торрес, Кркич (Ибаи Гомес, 61), Демирович, СобриноПредупреждения: Пареха (71), Диегес (75), Сарабия (81), Торрес (84)