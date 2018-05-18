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    Сборная Японии назвала расширенный состав на ЧМ-2018

    Сборная Японии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
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    Кейсуке Хонда
    На фото:Кейсуке Хонда
    Тренерский штаб сборной Японии назвал расширенный состав команды на чемпионат мира-2018.

    В расширенную заявку попали 27 футболистов. Список будет сокращен до 23 человек после товарищеского матча с Ганой 30 мая.

    Расширенная заявка сборной Японии выглядит следующим образом:

    Вратари: Эйи Кавасима («Метц», Франция), Масааки Хигасигучи («Гамба Осака»), Косуке Накамура («Касива»)

    Защитники: Юто Нагатомо («Галатасарай», Турция), Готоку Сакаи («Гамбург», Германия), Томоаки Макино («Урава»), Ген Шожи («Урава»), Ватару Эндо («Урава»), Майя Йосида («Саутгемптон», Англия), Хироки Сакаи («Марсель», Франция), Наомиси Уеда («Касима»)

    Полузащитники: Макото Хасебе («Айнтрахт», Германия), Синдзи Кагава («Боруссия» Д, Германия), Гаку Сибасаки («Хетафе», Испания), Риота Осима («Кавасаки»), Тосихиро Аояма («Хиросима»), Хотару Ямагучи («Серезо Осака»), Кейсуке Хонда («Пачеко», Мексика), Генки Харагучи («Дюссельдорф», Германия), Юто Мисао («Касима»), Такаси Инуи («Эйбар», Испания), Такаси Усами («Дюссельдорф», Германия), Йосуке Идегучи («Культураль Леонеса», Испания)

    Нападающие: Синдзи Окадзаки («Лестер», Англия), Юя Осако («Вердер», Германия), Йосинори Муто («Майнц», Германия), Такума Асано («Штутгарт», Германия).

    Напомним, на групповой стадии ЧМ-2018 Япония сыграет против Колумбии (19 июня), Сенегала (24 июня) и Польши (28 июня)

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