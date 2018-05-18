Сборная Японии назвала расширенный состав на ЧМ-2018

Напомним, на групповой стадии ЧМ-2018 Япония сыграет против Колумбии (19 июня), Сенегала (24 июня) и Польши (28 июня)

В расширенную заявку попали 27 футболистов. Список будет сокращен до 23 человек после товарищеского матча с Ганой 30 мая.

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