Торрес: Это мечта, ставшая реальностью

Нападающий мадридского «Атлетико»заявил, что завоевал свой самый дорогой трофей в карьере.

В среду в финале Лиги Европы «Атлетико» разгромил «Марсель» со счетом 3:0. Торрес вышел на замену на 90-й минуте. Для 34-летнего форварда, который является воспитанником «Атлетико», этот трофей стал первым, завоеванным в составе мадридского клуба.

Ранее Торрес объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона.

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«Это счастье, которое сложно описать словами. Мечта, ставшая реальностью. Для меня это самый дорогой трофей. У всех есть детская мечта, моя – исполнилась», — цитирует испанца пресс-служба УЕФА.