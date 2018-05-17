Два игрока «Анжи» не сыграют в стыковых играх с «Енисеем»

Футболисты «Анжи»выбыли до конца сезона, информирует пресс-служба клуба.

Оба игрока получили повреждения во встрече с «Уралом». Травмы не позволят им принять участие в стыковых матчах с «Енисеем».

Лория был заменен на 64-й минуте домашнего матча против «Урала». В одном эпизодов грузинский голкипер неудачно приземлился на локоть и получил рецидив травмы. Обследование показало необходимость проведения трехнедельного курса физиотерапии. В 2017 году он уже перенес небольшую операцию в Мюнхене, после чего там же проходил постоперационную реабилитацию.

Брызгалов также получил повреждение во встрече с командой из Екатеринбурга. В одном из столкновений Сергею не только рассекли губу, но и повредили колено. Соперник приземлился на ногу Брызгалова после жесткого верхового единоборства. Защитник «Анжи» прошел обследование в одной из итальянских клиник, где ему был назначен курс лечения. Сейчас Брызгалов находится в Москве и продолжает терапию.