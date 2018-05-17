Денисов раскрыл подробности конфликта с Черчесовым

Полузащитник «Локомотива»назвал причину конфликта с нынешним главным тренером сборной России

Инцидент произошел, когда Черчесов тренировал московское «Динамо».

«Игра с "Зенитом". За неделю до этого я повреждаю икроножную мышцу и улетаю лечиться в Питер, мне звонит Саламыч и говорит: "Игорь, ты должен приехать" – "Саламыч, вы просите – я сделаю". Вернулся в Москву, делал уколы и к "Зениту" готовился отдельно. Сыграть было важно, потому что это был матч за 6 очков, мы тогда шли вровень.

В это время, как я уже сейчас знаю, Юсупов подписал контракт с "Зенитом". Но в тот момент он был лучшим в "Динамо", просто лучшим. Не я, не кто-то еще – Юсупов, он набрал такую форму, что я говорил ему: "Юс, оставайся в 'Динамо', ты тут будешь процветать". Мы с ним всегда играли в паре, а тут я приезжаю на одной ноге, выхожу на поле – а Юсупов остается на скамейке.

Проходит игра, мы проигрываем 0:1 – и все, отпускаем "Зенит" вперед. В раздевалке это видели все, абсолютно все русские игроки – они сейчас почему-то не рассказывают это, но все знают, что это правда. Я говорю: "Саламыч, вы знаете, что я колю уколы. Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?". Я лидер команды и, если в нормальном тоне, имею право спрашивать все что угодно.

Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: "Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ – я тебе там шею сломаю". Рядом со мной сидит Юсуп: "Вы как разговариваете?". Черчесов – ему: "Иди на х## отсюда! Ты вообще говно и стал футболистом, только когда я сюда пришел". Моя реакция: "Саламыч, у меня четверо детей. Я вам больше руки не подам, вы со мной не имеете права так разговаривать". Подраться мне не проблема, но представьте – подраться с тренером в душе! Он орал еще минут 10, я собрал сумки и уехал.

Следующая игра – с "Локомотивом". Перед каждым матчем он отбивает футболистам руки. Мне дает, я – не даю и смотрю ему в глаза. На следующий день вызывает меня в кабинет. "Саламыч, я буду разговаривать только при президенте – чтобы мои слова потом не были перевернуты" – "Нет, пока мы с тобой не договоримся, ты отсюда не выйдешь" – "Мне не о чем разговаривать, зовите президента".

На следующий день меня вызвали в кабинет, где были Ротенберг, Гурам, Черчесов и юрист. Там были два листа со штрафами на 21 миллион рублей. Формулировка первого – ты повлиял на определение состава, второго – ты нагрубил тренеру. Они эти деньги сняли с зарплаты, но потом мы с "Динамо" судились и все суды выиграли. Что логично: это был полный бред.

В последний раз с ним тогда и общались – на суде с "Динамо". Он приходил и выступал как свидетель», — рассказал Денисов в интервью Sports.ru.