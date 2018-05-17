Аленичев: Все решится в ответном матче с «Анжи»

Главный тренер «Енисея»прокомментировал результат первого стыкового матча за право сыграть в Премьер-лиге с махачкалинским с(3:0).

«В этом сезоне второй раз к нам приезжает команда премьер-лиги, в первом случае был "Ахмат", сегодня "Анжи". Обе игры выиграли с одинаковым счетом – 3:0.

Вспоминая ту игру и сравнивая с сегодняшней, тот матч мы провели сильно, сегодня, наверное, показали более интересный, более быстрый футбол, не реализовали много голевых моментов.

Тот план, который задумали на игру – играть в быстрый футбол, поскольку проанализировали игру "Анжи" в последних матчах, увидели, что есть проблемы в обороне, особенно в центральной зоне, решили выпустить реактивного Саркисова.

В первом тайме было много моментов из центральной зоны, не хватало немного эффективности, точного паса, реализации. Первый тайм в сегодняшнем матче, наверное, был лучшим в этом сезоне.

Во второй половине сбавили обороты, это психология футболистов, когда ты ведешь, думаешь сыграть на удержание счета, хотя об этом не просил, но и во втором тайме были моменты, которыми могли сегодня воспользоваться.

Рад такому результату, но я говорил, что все решится в ответном матче 20 мая, думать о том, что все решено сейчас неверно, такие мысли нужно категорически исключать, впереди тяжелейшая игра на другом покрытии, плюс перелет, мотивация соперника будет другой.

Надеюсь на понимание со стороны футболистов. Начинаем подготовку к заключительному матчу нашего сезону.

Мы должны все проанализировать и выбрать идеальный план. Сегодняшний футбол болельщиками понравился, я не сомневаюсь, но, возможно, в какой-то степени нужно сыграть более осторожно.

Сыграет ли Обрадович 20-го мая? Трудно сказать, на тренировке дадим работу, если выдержит, тогда сможем на него рассчитывать», — приводит слова тренера пресс-служба «Енисея».