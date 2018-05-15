Орлов: Идеи Семака понравились совету директоров «Зенита»

Известный комментаторотметил, что склоняется к тому, чтобы «Зенит» возглавил главный тренер «Уфы»

По его словам, ответы российского специалиста на вчерашней встрече в Санкт-Петербурге понравились совету директоров клуба.

«На совете директоров "Зенита" Семаку задали вопросы, каким он видит будущее команды, кто должен быть в штабе. Ответы Семака понравились. Считаю, ему надо дать карт-бланш. Надо рисковать», — заявил Орлов в своем видеоблоге.

Ранее СМИ сообщали, что на пост главного тренера «Зенита» осталось три кандидата. С ними в ближайшее время будут проведены переговоры.

Напомним, что 13 мая был озвучен список из пяти кандидатов на пост тренера петербургского клуба. В него вошли Сергей Семак («Уфа»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Маурицио Сарри («Наполи»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Паулу Фонсека («Шахтер»).