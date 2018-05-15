Манчини хочет «вернуть сборную Италии на вершину мира»

Новый главный тренерпрокомментировал свое назначение на пост наставника «Скуадры Адзурры».

«Я очень эмоционален, потому что стать главным тренером сборной – это не что-то тривиальное. Я очень горд, ведь я приезжал в Коверчано с командой до 14 лет еще в 1978 году, а теперь возглавляю сборную. Это одна из самых прекрасных вещей, которые могли бы случиться.

Я хочу быть хорошим главным тренером и поднять Италию на вершину мира и Европы. Надеюсь, что смогу вернуть национальную команду на высокий уровень. Если мы будем усердно работать, то добьемся этого» — цитирует Football Italia Манчини.

Контракт Манчини со сборной Италии рассчитан на два года.

Возвращение спустя полвека. Манчини призван возродить сборную Италии

