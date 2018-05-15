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    «Уфа» не ищет замену Семаку

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    Сергей Семак
    На фото:Сергей Семак
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб пока не ищет нового главного тренера.

    Наставник уфимцев Сергей Семак находится в списке кандидатов на пост наставника «Зенита». Накануне 42-летний специалист посетил заседание совета директоров петербургского клуба.

    «Мы не ведем никаких переговоров с другими тренерами. У нас есть главный тренер — Сергей Семак, общаться с другими специалистами будет неправильно с моей стороны. Вчера разговаривал с ним, он был в офисе "Газпрома".

    Выбор Сергея Богдановича, наверное, будет правильным, если ему сделают предложение. Но никто не говорит о том, что Семак обязательно согласится. Категорично говорить о том, что если будет предложение от "Зенита", он его примет, я бы не стал.

    Семак пообщался с руководством "Зенита", с клубом, который ему близок. Не думаю, что здесь есть что-то критическое. Он имеет право разговаривать с "Зенитом", никаких проблем не вижу, разрешения у нас спрашивать не надо.

    Я знаю, что происходит. "Уфа" тоже дает хорошие условия для работы, наш клуб, конечно, не гранд, но тренер показывает с нашей командой хорошие результаты», — цитирует Газизова «Р-Спорт».

    Ранее в СМИ появлялась информация, что в случае ухода Семака в «Зенит», «Уфу» возглавит экс-наставник «Ахмата» Михаил Галактионов.

    «Уфа» под руководством Семака заняла шестое место в российской премьер-лиге и завоевала право выступить в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

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