«Леванте» обыграл «Барселону»

В матче 37-го тура чемпионата Испаниина своем поле обыгралсо счетом 5:4 (2:1).

В составе «Леванте» два мяча забил полузащитник Энис Барди, нападающий Эммануэл Боатенг оформил хет-трик. У «Барселоны» голами отличились форвард Луис Суарес и хавбек Филиппе Коутиньо, трижды поразивший ворота хозяев.

Отметим, что во встрече в Валенсии прервалась рекордная беспроигрышная серия каталонцев, которая, с учетом сезона-2016/17, насчитывала 43 игры (34 победы и 9 ничьих).

«Леванте» с 46-ю очками занимает 15-е место в турнирной таблице, а «Барселона» лидирует в ней, имея в активе 90 очков.