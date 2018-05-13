ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Леванте» обыграл «Барселону»

    Примера Футбол Испании Леванте Барселона Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Футболисты «Леванте»
    На фото:Футболисты «Леванте»
    В матче 37-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 5:4 (2:1).

    В составе «Леванте» два мяча забил полузащитник Энис Барди, нападающий Эммануэл Боатенг оформил хет-трик. У «Барселоны» голами отличились форвард Луис Суарес и хавбек Филиппе Коутиньо, трижды поразивший ворота хозяев.

    Отметим, что во встрече в Валенсии прервалась рекордная беспроигрышная серия каталонцев, которая, с учетом сезона-2016/17, насчитывала 43 игры (34 победы и 9 ничьих).

    «Леванте» с 46-ю очками занимает 15-е место в турнирной таблице, а «Барселона» лидирует в ней, имея в активе 90 очков.

    Чемпионат Испании. Ла лига. 37-й тур
    «Леванте» — «Барселона» — 5:4 (2:1)
    Голы: Боатенг, 9 (1:0). Боатенг, 30 (2:0). Филиппе Коутинью, 38 (2:1). Барди, 46 (3:1). Боатенг, 49 (4:1). Барди, 56 (5:1). Филиппе Коутинью, 59 (5:2). Филиппе Коутинью, 64 (5:3). Луис Суарес, 71 — с пенальти (5:4).«Леванте»: Ойер Оласабаль, Коке, Робер, Постиго, Луна, Моралес (Рочина, 85), Лукич, Кампанья, Барди, Рохер (Лерма, 69), Боатенг (Паццини, 77).«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Фермален (Пике, 32), Мина, Жорди Альба, Филиппе Коутинью, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Суарес, 60), Луис Суарес, Дембеле (Пако Алькасер, 60).Предупреждения: Фермален, 20. Барди, 22. Боатенг, 37. Коке, 62. Бускетс, 65. Кампанья, 70. Лерма, 88. Луис Суарес, 88. Суарес, 89. Паццини, 90+3. Пике, 90+4.
    «Барселона» продлит рекордную серию в Валенсии«Леванте» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Испании
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников
  • Идолы нравственности и просто хорошие парни
    •
  • Неймар раздора
  • Перейдет ли бразилец из ПСЖ в «Реал»?
    •
  • 13/05
    • Полузащитник «Гремио» перейдет в «Барселону» зимой
  • 13/05
    • Президент «Пари Сен-Жермен» на 2000 процентов уверен в Неймаре
  • 12/05
    • «Атлетико» обыграл «Хетафе»
  • 11/05
    • Неймар не продается, заявили в ПСЖ
  • 11/05
    • СМИ: «Реал» прекратил переговоры о трансфере Левандовски
  • 10/05
    • «Реал» на выезде уступил «Севилье»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Динамо» Ленинград — сборная ленинградского металлозаводаГлавные матчи Великой Отечественной войныФутбольные игры, от которых стынет кровь в жилахЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеров
    Подробный разбор
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других
  • Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции
    •
  • Главные матчи Великой Отечественной войны
  • Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах
    •
  • Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18
  • Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Вегас» может сравнять счет в серии с «Виннипегом»
  • «Виннипег» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 мая
  • 2,34
    •
  • Россия и Словакия не забросят много шайб
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 14 мая
  • 2,10
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Примера. «Атлетико» обыграл «Хетафе», «Реал» разгромил «Сельту», «Леванте» одолел «Барселону»
  • Обзор матчей 37-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 23:58
  • 23:45
    • «Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии
  • 23:21
    • Фонсека: В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего
  • 23:14
    • Вермален получил травму и может пропустить ЧМ-2018
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    • Вчера в 23:12
  • 22:54
    • Бабаев: По возможным трансферам работа ведется
  • 22:34
    • Азмун, Мохаммади и Эзатолахи вошли в расширенный состав сборной Ирана на ЧМ-2018
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    • Вчера в 22:34
  • 22:19
    • «Бенфика» заняла второе место в чемпионате Португалии
  • 21:36
    • «Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины
  • 21:30
    • Габулов с «Брюгге» стал чемпионом Бельгии
  • 21:00
    • «Милан» упустил победу над «Аталантой»
  • 20:45
    • «Арсенал» намерен продлить контракт с Божовичем
  • РФПЛ. ЦСКА подвинул «Спартак» со второго места, «Тосно» попрощался с Премьер-лигой
  • Подробности матчей 30-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 20:24
  • АПЛ. «Ливерпуль» вышел в Лигу чемпионов, «Вест Бромвич», «Стоук Сити» и «Суонси» покидают премьер-лигу
  • Подробности матчей 38-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 20:20
  • 19:34
    • Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Зенита»
  • 19:20
    • «Эспаньол» разгромил «Малагу»
  • 19:19
    • Салах стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии
  • 19:16
    • «Ливерпуль» без проблем разобрался с «Брайтоном»
  • 19:05
    • «Челси» уступил «Ньюкаслу» и остался без Лиги чемпионов
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус