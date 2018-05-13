«Леванте» обыграл «Барселону»

В составе «Леванте» два мяча забил полузащитник Энис Барди, нападающий Эммануэл Боатенг оформил хет-трик. У «Барселоны» голами отличились форвард Луис Суарес и хавбек Филиппе Коутиньо, трижды поразивший ворота хозяев.
Отметим, что во встрече в Валенсии прервалась рекордная беспроигрышная серия каталонцев, которая, с учетом сезона-2016/17, насчитывала 43 игры (34 победы и 9 ничьих).
«Леванте» с 46-ю очками занимает 15-е место в турнирной таблице, а «Барселона» лидирует в ней, имея в активе 90 очков.
Чемпионат Испании. Ла лига. 37-й тур
«Леванте» — «Барселона» — 5:4 (2:1)
Голы: Боатенг, 9 (1:0). Боатенг, 30 (2:0). Филиппе Коутинью, 38 (2:1). Барди, 46 (3:1). Боатенг, 49 (4:1). Барди, 56 (5:1). Филиппе Коутинью, 59 (5:2). Филиппе Коутинью, 64 (5:3). Луис Суарес, 71 — с пенальти (5:4).«Леванте»: Ойер Оласабаль, Коке, Робер, Постиго, Луна, Моралес (Рочина, 85), Лукич, Кампанья, Барди, Рохер (Лерма, 69), Боатенг (Паццини, 77).«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Фермален (Пике, 32), Мина, Жорди Альба, Филиппе Коутинью, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Суарес, 60), Луис Суарес, Дембеле (Пако Алькасер, 60).Предупреждения: Фермален, 20. Барди, 22. Боатенг, 37. Коке, 62. Бускетс, 65. Кампанья, 70. Лерма, 88. Луис Суарес, 88. Суарес, 89. Паццини, 90+3. Пике, 90+4.