«Локомотив» завершил сезон поражением от «Арсенала»

Подопечные Семина пропустили голы от Дзюбы и Берхамова в каждом из таймов. Стоит отметить, что этот матч не имел турнирного значения, так как «Локо» досрочно гарантировал себе чемпионство. Москвичи набрали 60 очков, тогда как «Арсенал» расположился на седьмой строчке, набрав 42 пункта.
РФПЛ. 30-й тур
«Арсенал» Тула — «Локомотив» — 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 29 Дзюба, 2:0 – 90 Берхамов.«Арсенал» Тула: Левашов, Сунзу (Денисов, 87), Альварес, Хагуш, Беляев, Ткачев, Горбатенко (Ивакин, 90), Александров, Берхамов, Кангва, Дзюба.«Локомотив»: Коченков, Ротенберг (Лысов, 64), Кверквелия, Денисов (Рыбус, 65), Миранчук (Миранчук, 46), Михалик, Тарасов, Баринов, Фернандеш, Ари, Эдер.Предупреждения: Беляев (41), Кверквелия (45), Сунзу (53), Ротенберг (57), Хагуш (78), Эдер (80). Удаление: Кверквелия (86).