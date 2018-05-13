«Локомотив» завершил сезон поражением от «Арсенала»

В заключительномвстречался на выезде си потерпел поражение со счетом 0:2.

Подопечные Семина пропустили голы от Дзюбы и Берхамова в каждом из таймов. Стоит отметить, что этот матч не имел турнирного значения, так как «Локо» досрочно гарантировал себе чемпионство. Москвичи набрали 60 очков, тогда как «Арсенал» расположился на седьмой строчке, набрав 42 пункта.