Газизов объяснил переход Стоцкого в «Краснодар» политикой клуба

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал договоренность о трансфере полузащитникав «Краснодар» по окончании нынешнего сезона.

«Переход Стоцкого в "Краснодар" связан с политикой клуба. Мы давно ее выбрали и придерживаемся. Наша задача, чтобы футболисты у нас прогрессировали.

И, если есть предложение от более серьезного клуба, где он будет еще лучше прогрессировать, то мы препятствовать не будем.

"Краснодар" подтвердил договоренность о трансфере полузащитника "Уфы"

"Краснодар" интересуется и Беленовым? Нечего комментировать то, чего официально нет. Интересуются много кем, в том числе и Сергеем Богдановичем. Мы всегда готовы к переговорам по любому члену нашего клуб», — цитирует Газизова «Чемпионат».