«Марсель» ушел от поражения в матче с «Генгамом»

За «Марсель» дубль оформил Флорьян Товен, ещё один гол забил Валер Жермен. В составе хозяев дважды отличился Клеман Гренье, ещё один мяч — на счету Джимми Бриана.
С 66-й минуты «Марсель» играл вдесятером после того, как голкипер Стив Манданда получил красную карточку.
«Марсель» с 74 очкаами располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Генгам» с 47 очками находится на 10-й строчке.
Провансальцы упустили возможность обойти в таблице «Монако» и только догнали его по очкам.
Чемпионат Франции. 37-й тур
«Генгам» — «Марсель» — 3:3 (1:2)
Голы: Жермен, 2 (0:1). Товен, 14 (0:2). Гренье, 42 (1:2). Гренье, 52 — с пенальти (2:2). Бриан, 70 — с пенальти (3:2). Товен, 81 (3:3).«Генгам»: Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Эбоа Эбоа, Дидо (Салибюр, 88), Гренье, Бенезе (Коко, 79), До (Диалло, 88), Бриан, Тюрам.«Марсель»: Манданда, Сакаи, Амави, Камара, Сертик, Товен, Сансон, Лопес (Нжи, 64), Замбо, Жермен (Пеле, 69), Окампос (Сарр, 73).Предупреждения: Гренье, 21. Сорбон, 55. Удаление: Манданда, 66.