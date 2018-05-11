«Марсель» ушел от поражения в матче с «Генгамом»

В матче 37-го тура чемпионата Франции «Генгам» на своём поле сыграл вничью с «Марселем» — 3:3.

За «Марсель» дубль оформил Флорьян Товен, ещё один гол забил Валер Жермен. В составе хозяев дважды отличился Клеман Гренье, ещё один мяч — на счету Джимми Бриана.

С 66-й минуты «Марсель» играл вдесятером после того, как голкипер Стив Манданда получил красную карточку.

«Марсель» с 74 очкаами располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Генгам» с 47 очками находится на 10-й строчке.

Провансальцы упустили возможность обойти в таблице «Монако» и только догнали его по очкам.