Прядкин: Место проведения Суперкубка России объявим 11 мая

Президент РФПЛрассказал, что завтра, 11 мая станет известно, где пройдет матч за Суперкубок России.

«Завтра у нас состоится заседание правления РФПЛ, после которого мы и объявим окончательное решение по этому вопросу.

У нас есть ряд мыслей по поводу места проведения Суперкубка, есть несколько обращений от городов, которые хотели бы видеть его у себя.

Это турнир из одного матча, достаточно значимый турнир. Какие претенденты? Завтра все объявим», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».

В матче за Суперкубок России-2018 должны сыграть чемпион страны «Локомотив» и обладатель Кубка России «Тосно».

Ранее в число вариантов места проведения матча за Суперкубок входили Катар и Казахстан, но позже было решено провести встречу в России. Еще одним вариантом была «ВТБ Арена» — реконструированный стадион московского «Динамо».