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    Гвардиола: Хотим завершить практически идеальный сезон, набрав 100 очков

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    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после домашней победы над «Брайтоном» (3:1) признался, что команда хочет покорить рубеж в 100 набранных очков.

    «Я согласен, что необходимо выиграть больше трофеев, чтобы стоять в одном ряду с "Манчестер Юнайтед" 90-х или "Ливерпулем" 80-х. Но в том, что касается статистики и цифр, "Манчестер Сити" нет равных. Вот почему мы так довольны.

    97 очков, большое количество голов и побед – всё это следствие сезона, который мы провели. Мы хотим набрать 100 очков и завершить этот практически идеальный сезон в АПЛ», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».

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