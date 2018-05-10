Гвардиола: Хотим завершить практически идеальный сезон, набрав 100 очков

Главный тренер «Манчестер Сити»после домашней победы над «Брайтоном» (3:1) признался, что команда хочет покорить рубеж в 100 набранных очков.

«Я согласен, что необходимо выиграть больше трофеев, чтобы стоять в одном ряду с "Манчестер Юнайтед" 90-х или "Ливерпулем" 80-х. Но в том, что касается статистики и цифр, "Манчестер Сити" нет равных. Вот почему мы так довольны.

97 очков, большое количество голов и побед – всё это следствие сезона, который мы провели. Мы хотим набрать 100 очков и завершить этот практически идеальный сезон в АПЛ», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».

«Манчестер Сити» установил три рекорда АПЛ

В 38-м туре «Сити» на выезде встретится с «Саутгемптоном». Матч состоится 13 мая.