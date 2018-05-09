Стоцкий уходит из «Уфы» в «Краснодар»

Полузащитник «Уфы»покидает клуб по окончании сезона, сообщила уфимская журналисткав своем блоге.

Арустамян: «Краснодар» интересуется Беленовым, Стоцким и Соу

По информации источника, решение о продаже игрока уже принято, в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Ранее в соцсетях супруга Стоцкого с большим дисконтом реализовывала абонемент в один из уфимских фитнес-клубов с формулировкой «в связи с переездом в другой город».

По информации «Спорт-Экспресса», «Уфа» и «Краснодар» близки к завершению сделки. Переход игрока может быть завершен в течение ближайшей недели, а сумма трансфера составит около 1,5 миллиона евро.

Стоцкий не примет участия в матче 30-го тура чемпионата России против «Тосно» из-за перебора желтых карточек.

Всего в текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 8 передач.