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    Стоцкий уходит из «Уфы» в «Краснодар»

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    Дмитрий Стоцкий
    На фото:Дмитрий Стоцкий
    Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий покидает клуб по окончании сезона, сообщила уфимская журналистка Эвелина Степанова в своем блоге.

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    По информации источника, решение о продаже игрока уже принято, в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

    Ранее в соцсетях супруга Стоцкого с большим дисконтом реализовывала абонемент в один из уфимских фитнес-клубов с формулировкой «в связи с переездом в другой город».

    По информации «Спорт-Экспресса», «Уфа» и «Краснодар» близки к завершению сделки. Переход игрока может быть завершен в течение ближайшей недели, а сумма трансфера составит около 1,5 миллиона евро.

    Стоцкий не примет участия в матче 30-го тура чемпионата России против «Тосно» из-за перебора желтых карточек.

    Всего в текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 8 передач.

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