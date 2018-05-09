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    Защитник сборной Бразилии рискует пропустить ЧМ-2018

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    Дани Алвес
    На фото:Дани Алвес
    Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес получил травму колена в финальном матче Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0), сообщает infobae.com.

    Футболист попросил замену в тот момент, когда до финального свистка оставалось всего несколько минут.

    Результатов медицинского обследования пока нет, хотя вероятность того, что 35-летний игрок пропустит чемпионат мира в России сохраняется.

    До старта мирового первенства остается чуть больше месяца. Бразильцы сыграют свой первый матч 17 июня со сборной Швейцарии. Игра состоится в Ростове-на-Дону.

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