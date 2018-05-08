«Саутгемптон» обыграл «Суонси»

Единственный мяч на 73-й минуте забил Маноло Габбьядини.
«Саутгемптон» набрал 36 очков, поднялся на 16-е место и благодаря лучшей, чем у конкурентов разности забитых и пропущенных мячей практически гарантировал себе место в премьер-лиге на следующий сезон.
«Суонси» в зоне вылета — 33 очка и 18-е место.
Чемпионат Англии. 31-й тур
«Суонси» — «Саутгемптон» — 0:1 (0:0)
Гол: Габбьядини, 72.«Суонси»: Фабяньски, Ольссон (Абрахам, 62), Нотон (Нарсингх, 75), Фернандес, Робертс, Моусон, Кинг (Кэрролл, 82), Ки Сон Ен, Клукас, А.Айю, Дж.Айю.«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Беднарек (Габбьядини, 68), Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Маккуин, 83), Редмонд (Лонг, 64), Остин.Предупреждения: Ки Сон Ен, 20. Ромеу, 38. Фернандес, 90+4.