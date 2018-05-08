«Саутгемптон» обыграл «Суонси»

«Суонси» в зоне вылета — 33 очка и 18-е место.

«Саутгемптон» набрал 36 очков, поднялся на 16-е место и благодаря лучшей, чем у конкурентов разности забитых и пропущенных мячей практически гарантировал себе место в премьер-лиге на следующий сезон.

«Суонси» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 8 мая

Кто вылетит в Чемпионшип?

Кто вылетит в Чемпионшип? «Суонси» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 8 мая

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