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    «Саутгемптон» обыграл «Суонси»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» на выезде обыграл «Суонси» — 1:0.

    Единственный мяч на 73-й минуте забил Маноло Габбьядини.

    «Саутгемптон» набрал 36 очков, поднялся на 16-е место и благодаря лучшей, чем у конкурентов разности забитых и пропущенных мячей практически гарантировал себе место в премьер-лиге на следующий сезон.

    «Суонси» в зоне вылета — 33 очка и 18-е место.

    Чемпионат Англии. 31-й тур
    «Суонси» — «Саутгемптон» — 0:1 (0:0)
    Гол: Габбьядини, 72.«Суонси»: Фабяньски, Ольссон (Абрахам, 62), Нотон (Нарсингх, 75), Фернандес, Робертс, Моусон, Кинг (Кэрролл, 82), Ки Сон Ен, Клукас, А.Айю, Дж.Айю.«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Беднарек (Габбьядини, 68), Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Маккуин, 83), Редмонд (Лонг, 64), Остин.Предупреждения: Ки Сон Ен, 20. Ромеу, 38. Фернандес, 90+4.
    Кто вылетит в Чемпионшип?«Суонси» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 8 мая
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