Хет-трик Чалова позволил ЦСКА разгромить «Арсенал»

Московскийв домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги разгромил тульский

Встреча, которая прошла на «ВЭБ-Арене», завершилась со счетом 6:0.

Хозяева вышли вперед уже на 2-й минуте, когда Витиньо выполнил аккуратную передачу на Федора Чалова, который на скорости подрезал мяч мимо пошедшего навстречу Игоря Обухова.

На 11-й минуте Ахмед Муса удвоил преимущество «армейцев», с пары метров замкнув прострел того же Витиньо.

Еще через десять минут счет стал крупным. Бибрас Натхо с углового навесил в центр штрафной, Василий Березуцкий в прыжке головой нанес сильный удар в направлении дальнего угла, а там Чалов подставил ногу и переправил мяч в сетку.

На 40-й минуте четвертый мяч в ворота «оружейников» отправил Александр Головин. А еще через три минут Чалов оформил хет-трик.

Победную точку на 49-й минуте поставил Муса, который ворвался в штрафную и пробил мимо Обухова в правый угол ворот.

После этой победы ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице (55 очков) и лишил «Зенит» шансов на выход в Лигу чемпионов. «Арсенал» идет седьмым (39 очков).