ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Хет-трик Чалова позволил ЦСКА разгромить «Арсенал»

    РФПЛ Футбол России ЦСКА Арсенал Тула Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Московский ЦСКА в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги разгромил тульский «Арсенал».

    Встреча, которая прошла на «ВЭБ-Арене», завершилась со счетом 6:0.

    Хозяева вышли вперед уже на 2-й минуте, когда Витиньо выполнил аккуратную передачу на Федора Чалова, который на скорости подрезал мяч мимо пошедшего навстречу Игоря Обухова.

    На 11-й минуте Ахмед Муса удвоил преимущество «армейцев», с пары метров замкнув прострел того же Витиньо.

    Еще через десять минут счет стал крупным. Бибрас Натхо с углового навесил в центр штрафной, Василий Березуцкий в прыжке головой нанес сильный удар в направлении дальнего угла, а там Чалов подставил ногу и переправил мяч в сетку.

    На 40-й минуте четвертый мяч в ворота «оружейников» отправил Александр Головин. А еще через три минут Чалов оформил хет-трик.

    Победную точку на 49-й минуте поставил Муса, который ворвался в штрафную и пробил мимо Обухова в правый угол ворот.

    После этой победы ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице (55 очков) и лишил «Зенит» шансов на выход в Лигу чемпионов. «Арсенал» идет седьмым (39 очков).

    Лишит ли ЦСКА туляков надежд на еврокубки?ЦСКА — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 6 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Новый сценарий для фильма. Семин утер нос критикам
  • СМИ – о победе «Локомотива» в чемпионате России сезона 2017/18
    •
  • Отдали титул, но вышли в Лигу чемпионов. «Спартак» победил команду Карпина
  • СМИ – победе «красно-белых» над «Ростовом»
    •
  • 06/05
    • Итальянские СМИ: Каррера согласился возглавить «Ювентус»
  • 06/05
    • Филимонов в конце сезона завершит игровую карьеру
  • 06/05
    • «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» интересуются Смоловым
  • 06/05
    • «Амкар» разобрался с «Уралом» на выезде
  • 05/05
    • «Локомотив» минимально обыграл «Зенит» и оформил чемпионство
  • 05/05
    • «Спартак» выиграл у «Ростова» и обеспечил себе место в Лиге чемпионов
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Подробный разбор
  • «Золотой» гол Эдера. «Локомотив» оформил первое чемпионство за 14 лет
  • Реакция СМИ на победу «железнодорожников» над «Зенитом»
    •
  • Отдали титул, но вышли в Лигу чемпионов. «Спартак» победил команду Карпина
  • СМИ – победе «красно-белых» над «Ростовом»
    •
  • «Реал» нацелен огорчить «Барселону» в последнем «Класико» Иньесты
  • Превью особенного «Эль Класико» «Барселона» — «Реал»
    •
  • Шанс впечатлить Моуринью
  • Разбор игры шести футболистов «МЮ», которые получили шанс обосновать свои претензии на попадание основной состав
    •
  • Сценарий «Атлетико» и воскрешение «Марселя»
  • Реакция прессы на итог полуфиналов Лиги Европы
    •
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Барселона» последнее «класико» Иньесты?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 мая
  • 1,85
    •
  • Порадуют ли США и Германия результативной игрой?
  • США — Германия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 7 мая
  • 1,96
    •
    Футбол. Лента новостей
  • АПЛ. «МЮ» проиграл «Брайтону», «Челси» одолел «Ливерпуль», «Арсенал» разгромил «Бернли»
  • Подробности матчей 37-го тура английской Премьер-лиги
    • 20:50
  • 20:32
    • «Арсенал» разгромил «Бернли» в последнем домашнем матче Венгера
  • 20:23
    • Гол Жиру принес «Челси» победу над «Ливерпулем»
  • 19:59
    • «Монако» вырвал победу у «Кана»
  • 19:45
    • УЕФА решит судьбу «Авангарда» в случае завоевания Кубка России
  • 19:37
    • «Лион» разгромил «Труа»
  • Примера. «Эль класико», «Атлетико» уступил «Эспаньолу», «Валенсия» проиграла в Вильярреале
  • Обзор матчей 36-го тура испанской Примеры
    • 19:31
  • Новый сценарий для фильма. Семин утер нос критикам
  • СМИ – о победе «Локомотива» в чемпионате России сезона 2017/18
    • 19:16
  • 19:11
    • «Атлетико» уступил «Эспаньолу»
  • 19:01
    • Нигматуллин: Пригодился бы Денисов «Зениту»? Посмотрите в паспорт
  • 18:41
    • Итальянские СМИ: Каррера согласился возглавить «Ювентус»
  • 18:08
    • «Бордо» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном»
  • 18:03
    • «Крылья Советов» вслед за «Оренбургом» вышли в РФПЛ
  • 17:56
    • «Челси» — «Ливерпуль»: Салах сыграет с первых минут
  • 17:55
    • «Наполи» не смог обыграть «Торино» и прекратил борьбу за титул
  • 17:37
    • Пейчинович хотел бы остаться в «Локомотиве»
  • 17:29
    • «Кардифф» вернулся в английскую Премьер-лигу
  • 17:22
    • «Манчестер Сити» не забил «Хаддерсфилду»
  • 17:10
    • Ничья «Енисея» вывела «Оренбург» в РФПЛ
  • 16:08
    • «Амкар» разобрался с «Уралом» на выезде
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус