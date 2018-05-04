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    Симеоне: В подобных матчах творится история

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    Диего Симеоне
    На фото:Диего Симеоне
    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход в финал Лиги Европы, после победы над «Арсеналом» (1:0).

    «Мы все работаем в одном направлении, поэтому все идет так хорошо. Мы хотим продолжать в том же духе.

    Мы очень рады, что вышли в финал. Мы хотели снова попасть туда с момента нашего последнего финала. Неделю назад команда проявила себя очень хорошо, билась до конца, Облак провел великолепный матч.

    Но именно это и случается в больших матчах — выдающиеся игроки берут ответственность на себя. Мы хорошо поработали на этой неделе и прекрасно себя чувствовали перед этим матчем.

    Мы хотели не давать "Арсеналу" контратаковать, и думаю, что у нас все получилось. Лукас весь матч отлично играл против Эзила, полностью закрыл его. А Томас действовал глубоко и справился с Уэлбеком.

    В подобных матчах творится история, и стадион должен быть нашей крепостью — он таким и был в больших играх. Сегодня я чувствовал атмосферу, болельщики были с нами на каждой этапе пути. Они знали, что нужны команде.

    Это была одна из первых славных страниц, написанных нами на "Метрополитано"!», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Игра с другого конца«Атлетико» — «Арсенал». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги Европы 3-го мая
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