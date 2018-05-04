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    «Фенербахче» вышел в финал Кубка Турции после неявки «Бешикташа»

    Фенербахче Бешикташ
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    «Фенербахче»
    На фото:«Фенербахче»
    «Фенербахче» вышел в финал Кубка Турции после того, как «Бешикташ» бойкотировал доигровку ответного полуфинального матча, сообщает L`Equipe.

    Ответный матч команд в полуфинале Кубка Турции должен был доигрываться 3 мая. Встреча без зрителей должна была начаться с 57-й минуты, на которой была прервана 19 апреля из-за поведения фанатов «Фенербахче», при счёте 0:0.

    Напомним, матч был остановлен после того, как в голову главного тренера «Бешикташа» прилетел брошенный с трибуны предмет, в результате чего специалиста пришлось госпитализировать.

    Федерация футбола Турции объявила, что «Фенербахче» наказан тремя матчами без зрителей, а также оштрафован на сумму около 210 тыс евро. «Бешикташ», в свою очередь, будет вынужден заплатить штраф в размере 10 тыс. евро.

    Узнав о решении федерации, «Бешикташ» объявил, что отказывается принимать участие в доигровке ответного матча. Теперь клубу грозит штраф около 800 тыс. евро и недопуск к участию в Кубке Турции в следующем сезоне.

    Первый матч команд завершился со счётом 2:2. «Фенербахче» в финале Кубка Турции сыграет с клубом «Акхисар Беледиеспор».

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