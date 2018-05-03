Сарр продлил контракт с «Марселем»

«Марсель» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

26-летний футболист заключил с провансальским клубом соглашение до лета 2022 года.

«Я очень рад. Даже не верится, что прошло чуть больше двух с половиной лет с момента моего перехода в "Марсель". Мне очень приятно, что клуб продлил со мной контракт, это значит, что моя работа ценится. Счастлив быть частью этого проекта. Сейчас нам нужно удачно закончить сезон, чтобы болельщики были счастливы», — сказал Сарр.

В текущем сезоне Сарр сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 3 голевые передачи.