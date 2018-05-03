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    «Атлетико» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над лондонским «Арсеналом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

    Единственный мяч был забит в добавленное к первому тайму время. Гризманн увидел забегание Диего Косты и сделал проникающий пас в свободную зону. Диего в борьбе с Бельерином выскочил на Оспину и пробил под перекладину.

    Первый матч закончился вничью 1:1 и по сумме двух матчей испанский клуб вышел в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния «Зальцбург» — «Марсель».

    Отметим, что для мадридцев этот еврокубковый финал стал пятым за последние восемь лет — они по два раза доходили до решающей стадии Лиги чемпионов (два поражения) и Лиги Европы (две победы).

    Решающий матч этого розыгрыша Лиги Европы пройдет в Лионе 16 мая. Начало игры — 21.45 по московскому времени

    Лига Европы. Полуфинал
    «Атлетико» (Испания) – «Арсенал» (Англия) – 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 – 45 Диего Коста.«Атлетико»: Облак, Годин, Хименес, Люка Эрнандес, Витоло (Корреа, 74), Парти (Савич, 90), Сауль, Габи, Коке, Диего Коста (Торрес, 83), Гризманн.«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 12), Уилшер (Мхитарян, 68), Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.Предупреждения: Уилшер (42), Габи (52), Монреаль (58), Сауль (71), Диего Коста (78), Мустафи (78).
    Игра с другого конца«Атлетико» — «Арсенал». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги Европы 3-го мая
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