«Атлетико» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы

Мадридскийодержал домашнюю победу над лондонским(1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Единственный мяч был забит в добавленное к первому тайму время. Гризманн увидел забегание Диего Косты и сделал проникающий пас в свободную зону. Диего в борьбе с Бельерином выскочил на Оспину и пробил под перекладину.

Первый матч закончился вничью 1:1 и по сумме двух матчей испанский клуб вышел в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния «Зальцбург» — «Марсель».

Отметим, что для мадридцев этот еврокубковый финал стал пятым за последние восемь лет — они по два раза доходили до решающей стадии Лиги чемпионов (два поражения) и Лиги Европы (две победы).

Решающий матч этого розыгрыша Лиги Европы пройдет в Лионе 16 мая. Начало игры — 21.45 по московскому времени