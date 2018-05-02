ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    ФНЛ: «Тамбов» переиграл «Тюмень», «Спартак-2» и «Динамо» СПб сыграли вничью

    ФНЛ Футбол России Спартак-2 Тамбов Тюмень Динамо СПб Календарь ФНЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Спартак-2» — «Динамо» СПб
    На фото:«Спартак-2» — «Динамо» СПб
    Состоялось еще два матча 26-го тура Футбольной национальной лиги: «Спартак-2» принимал петербургское «Динамо», а «Тамбов»«Тюмень».

    Встреча в Москве завершилась вничью — 2:2.

    У хозяев отличились Владислав Пантелеев (с пенальти) и Фэшн Сакала. У гостей голы забивали Артем Кулишев и Андрей Батютин.

    «Тамбов» обыграл «Тюмень» со счетом 3:1.

    Под конец первого тайма Сергей Архипов вывел «Тамбов» вперед, а в середине второго половины матча Андрей Часовских и Павел Игнатович сделали счет крупным. Один мяч у «Тюмени» отыграл Александр Ставпец.

    В турнирной таблице «Тамбов» (64 очка) идет четвертым, «Динамо» СПб (52 очка) — седьмым, «Спартак-2» (39 очков) — тринадцатым, а «Тюмень» (36 очков) — семнадцатой.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 02/05
    • Два пенальти позволили «Енисею» обыграть «Волгарь»
  • 02/05
    • Гол Терехова принес «Оренбургу» победу над «Сибирью»
  • 02/05
    • «Факел» вылетел из ФНЛ, «Балтика» и «Шинник» разошлись миром
  • 30/04
    • «Томь» назвала имя нового тренера
  • 28/04
    • Петраков покинул «Томь»
  • 28/04
    • ФНЛ: «Оренбург» обыграл «Тюмень», «Енисей» уступил «Химкам» и другие результаты
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?
    Подробный разбор
  • Главные интриги европейских чемпионатов
  • Изучаем, кто отправится в Лигу чемпионов, а кто — на понижение в классе
    •
  • Самая грубая атака Европы прямо сейчас
  • Сезон близок к завершению: пора определить лучших и худших
    •
  • Топ-10 тренеров без работы
  • Специалисты, которые свободны ближайшим летом
    •
  • Пятой колонне придется постараться. «Локомотив» вряд ли упустит титул
  • СМИ отреагировали на скандальное заявление Юрия Семина
    •
  • Постой, паровоз. «Краснодар» отложил чемпионство «Локо»
  • Обзор СМИ после победы «быков» над лидером чемпионата
    •
  • Чемпионство «Барселоны» под наибольшим влиянием Месси
  • Реакция прессы на чемпионство «Барселоны»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Быть ли очередному камбеку?
  • Прогнозы и ставки на футбол 2 мая
  • 5,58
    •
  • «Марсель» мчится к домашнему финалу
  • «Ред Булл» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 3 мая
  • 1,93
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 18:57
    • Агент: К Ташаеву есть немалый интерес со стороны других клубов
  • 18:55
    • «Ливерпуль» хочет за Салаха двух звезд «Реала» и компенсацию
  • 18:47
    • Хуммельс: Мы создали больше моментов, но «Реал» совершил меньше ошибок
  • 18:40
    • Инфантино предложил создать «мини-чемпионат мира»
  • 18:29
    • Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» Бонавентуру
  • 18:25
    • Наингголан: Будет трудно, но против «Барселоны» тоже было трудно
  • 18:14
    • Ди Франческо: Мы намерены отыграться и свершить что-нибудь великое
  • 18:10
    • «Факел» вылетел из ФНЛ, «Балтика» и «Шинник» разошлись миром
  • 17:53
    • Куртуа не хочет продлевать контракт с «Челси»
  • Созданы друг для друга
  • «Реал» Зидана в третий раз кряду в финале Лиги чемпионов
    • 17:32
  • 16:56
    • Феллаини не собирается «10 раз просить "МЮ" о продлении контракта»
  • 16:35
    • Руммениге: «Бавария» провела свой лучший матч в ЛЧ за последние пять лет
  • 15:52
    • Гол Терехова принес «Оренбургу» победу над «Сибирью»
  • 15:36
    • Аршавин чувствует близость завершения карьеры
  • 15:21
    • Филипе Луис восстановился после серьезной травмы
  • 15:19
    • Нападающий сборной Коста-Рики может пропустить ЧМ-2018
  • 15:06
    • Кокорин – Дзюбе: Твое попадание на ЧМ под большим вопросом
  • Великолепный Навас, забивающий Бензема и безнадежный Левандовски
  • Герои и неудачники по итогам противостояния «Реала» и «Баварии»
    • 15:04
  • 14:55
    • Два пенальти позволили «Енисею» обыграть «Волгарь»
  • 14:40
    • Иванов рассудит «Локомотив» и «Зенит»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус