ФНЛ: «Тамбов» переиграл «Тюмень», «Спартак-2» и «Динамо» СПб сыграли вничью

Состоялось еще два матча 26-го тура Футбольной национальной лиги:принимал петербургское, а

Встреча в Москве завершилась вничью — 2:2.

У хозяев отличились Владислав Пантелеев (с пенальти) и Фэшн Сакала. У гостей голы забивали Артем Кулишев и Андрей Батютин.

«Тамбов» обыграл «Тюмень» со счетом 3:1.

Под конец первого тайма Сергей Архипов вывел «Тамбов» вперед, а в середине второго половины матча Андрей Часовских и Павел Игнатович сделали счет крупным. Один мяч у «Тюмени» отыграл Александр Ставпец.

В турнирной таблице «Тамбов» (64 очка) идет четвертым, «Динамо» СПб (52 очка) — седьмым, «Спартак-2» (39 очков) — тринадцатым, а «Тюмень» (36 очков) — семнадцатой.