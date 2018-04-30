Семак рассчитывал на большее количество забитых голов

Главный тренер «Уфы»подвел итоги матча против «СКА-Хабаровска» (1:0) в 28-м туре чемпионата России.

«1:0 – это достаточно скользкий счет, и любой рикошет может все изменить. У соперника не было таких уж опасных моментов, но, конечно, нам надо было забивать еще.

Мы ошибались, в игре присутствовала нервозность из-за этого скользкого счета. Но, в принципе, заслуженная победа. Поздравляю ребят и болельщиков. Движемся дальше, будем готовиться к следующему матчу.

Гол Сысуева принес "Уфе" победу над "СКА-Хабаровском"

Замена Сысуева – вынужденная. Вы видели, что он хромал и, к большому сожалению, не мог играть. Для нас это важная фигура. Плюс Табидзе и Йокич не смогли принять участия в игре.

Боян за полчаса до матча почувствовал недомогание, и пришлось срочно вносить коррективы. У нас была небольшая вариативность», — сказал Семак в эфире канала «Наш футбол».