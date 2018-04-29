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    «Валенсия» разошлась миром с «Эйбаром»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 35-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле не сумела победить «Эйбар» — 0:0.

    «Валенсия», набрав 67 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» с 44 очками – на 12-й строчке.

    В следующем туре «Валенсия» проведёт выездной поединок с «Вильярреалом», а «Эйбар» в гостях сыграет с «Жироной». Оба матча будут сыграны 5 мая.

    Чемпионат Испании. 35-й тур
    «Валенсия» — «Эйбар» — 0:0
    «Валенсия»: Нету, Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кондогбья, Солер (Торрес, 81), Родриго, Мина (Дзадза, 64), Гонсалу Гедеш.«Эйбар»: Йоэль, Ломбан, Хосе Анхель, Оливейра, Диоп (Эскаланте, 72), Педро Леон, Инуи (Алехо, 84), Пенья, Дани Гарсия (Хоан Хордан, 49), Орельяна, Кике.Предупреждения: Хосе Анхель, 15. Кондогбья, 44. Парехо, 78. Хоан Хордан, 82. Кике, 90+1.
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