«Валенсия» разошлась миром с «Эйбаром»

В следующем туре «Валенсия» проведёт выездной поединок с «Вильярреалом», а «Эйбар» в гостях сыграет с «Жироной». Оба матча будут сыграны 5 мая.

«Валенсия», набрав 67 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» с 44 очками – на 12-й строчке.

В матче 35-го тура испанской Примерына своем поле не сумела победить— 0:0.

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