«Валенсия» разошлась миром с «Эйбаром»

«Валенсия», набрав 67 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» с 44 очками – на 12-й строчке.
В следующем туре «Валенсия» проведёт выездной поединок с «Вильярреалом», а «Эйбар» в гостях сыграет с «Жироной». Оба матча будут сыграны 5 мая.
Чемпионат Испании. 35-й тур
«Валенсия» — «Эйбар» — 0:0
«Валенсия»: Нету, Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кондогбья, Солер (Торрес, 81), Родриго, Мина (Дзадза, 64), Гонсалу Гедеш.«Эйбар»: Йоэль, Ломбан, Хосе Анхель, Оливейра, Диоп (Эскаланте, 72), Педро Леон, Инуи (Алехо, 84), Пенья, Дани Гарсия (Хоан Хордан, 49), Орельяна, Кике.Предупреждения: Хосе Анхель, 15. Кондогбья, 44. Парехо, 78. Хоан Хордан, 82. Кике, 90+1.