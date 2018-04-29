«Жирона» в большинстве не смогла обыграть «Хетафе»

в матче 35-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 1:1 (1:1).

В составе хозяев отличился Амат Дьедиу, а за «Жирону» гол забил Кристиан Стуани, который реализовал пенальти.

С 43-й минуты «Хетафе» играл вдесятером после того, как защитник Дамиан Суарес получил красную карточку.

На 58-й минуте Хорхе Молина не смог реализовать пенальти, упустив возможность снова вывести «Хетафе» вперёд в счёте.

«Хетафе», продливший серию без поражений до четырех матчей, с 49 очками занимает седьмое место. «Жирона», набравшая на балл меньше, идет девятой.