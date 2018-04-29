«Жирона» в большинстве не смогла обыграть «Хетафе»

В составе хозяев отличился Амат Дьедиу, а за «Жирону» гол забил Кристиан Стуани, который реализовал пенальти.
С 43-й минуты «Хетафе» играл вдесятером после того, как защитник Дамиан Суарес получил красную карточку.
На 58-й минуте Хорхе Молина не смог реализовать пенальти, упустив возможность снова вывести «Хетафе» вперёд в счёте.
«Хетафе», продливший серию без поражений до четырех матчей, с 49 очками занимает седьмое место. «Жирона», набравшая на балл меньше, идет девятой.
Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур
«Хетафе» — «Жирона» — 1:1 (1:1)
Голы: Ндиай, 18 (1:0). Стуани, 45 — с пенальти (1:1). Нереализованный пенальти: Хорхе Молина (Хетафе), 58 (вратарь)«Хетафе»: Гуаита, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Фламини (Мора, 49), Портильо, Фажр, Анхель (Молинеро, 60), Хорхе Молина, Ндиай (Ндокайт, 85).«Жирона»: Буну, Эспиноса, Маффео (Мохика, 68), Алькала (Борха, 60), Хуанпе, Адай, Тимор (Лосано, 83), Порту, Пере Понс, Гранель, Стуани.Предупреждения: Ндиай, 34. Алькала, 34. Тимор, 39. Бруно Гонсалес, 42. Маффео, 47. Мора, 63. Адай, 72. Фажр, 74. Антунеш, 76. Молинеро, 86. Удаление: Суарес (Хетафе), 44.