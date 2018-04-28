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    Организаторы ЧМ-2018 превратили Нижний Новогород в «Новгодор»

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    «Новгодор»
    На фото:«Новгодор»
    Подготовка к чемпионату мира по футболу, который через полтора месяца стартует в России, не обходится без большого количество курьезов

    Журналист Дмитрий Блинников 28 апреля опубликовал в твиттере фотографию из нижегородского аэропорта «Стригино».

    На снимке видно баннер в зоне выдачи багажа, размещенный в преддверии мундиаля, который гласит «Добро пожаловать в Нижний Новгодор».


    Нетрудно заметить, что «Новгодор» звучит похоже на «Мордор» — топоним из саги «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина, владения злодея Саурона, страну вселенского зла, невыносимых мук и вечного ужаса.


    Это не первый курьез, связанные с Нижним Новгородом: в официальном буклете, выпущенном к ЧМ-2018, справка о городе сопровождается фотографиями Великого Новгорода.


    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Футбольные матчи будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Самаре, Саранске, Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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