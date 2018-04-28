Организаторы ЧМ-2018 превратили Нижний Новогород в «Новгодор»

Подготовка к чемпионату мира по футболу, который через полтора месяца стартует в России, не обходится без большого количество курьезов

Журналист Дмитрий Блинников 28 апреля опубликовал в твиттере фотографию из нижегородского аэропорта «Стригино».

На снимке видно баннер в зоне выдачи багажа, размещенный в преддверии мундиаля, который гласит «Добро пожаловать в Нижний Новгодор».

BREAKING: FIFA приняла решение перенести матчи мундиаля в новый город!

В НИЖНИЙ НОВГОДОР pic.twitter.com/eiSyLWWNUU — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 28 апреля 2018 г.

Нетрудно заметить, что «Новгодор» звучит похоже на «Мордор» — топоним из саги «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина, владения злодея Саурона, страну вселенского зла, невыносимых мук и вечного ужаса.

В Новгодор туда и обратно (Не изданное. Дж. Р. Р. Толкин

) — Юрий Тюмин (@tyumin_com) 28 апреля 2018 г.

Это не первый курьез, связанные с Нижним Новгородом: в официальном буклете, выпущенном к ЧМ-2018, справка о городе сопровождается фотографиями Великого Новгорода.

Страница из официального буклета к Чемпионату мира по футболу в России. Распространяется по всему миру, между прочем.

Безуспешно туристы будут искать в Нижнем Новгороде расположенный на картинке кремль – криворукие дизайнеры перепутали Нижний Новгород и Великий Новгород pic.twitter.com/mbQE3HyJvQ — BigPicture.ru (@bigpictureru) 26 апреля 2018 г.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Футбольные матчи будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Самаре, Саранске, Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.