«Эвертон» на выезде одолел «Хаддерсфилд»Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Хаддерсфилд Таун Календарь АПЛ
В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал гостевую победу над «Хаддерсфилдом» — 2:0.Одни не смогут, другие не захотят«Хаддерсфилд» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английского первенства по футболу 28 апреля
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