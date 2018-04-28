«Эвертон» на выезде одолел «Хаддерсфилд»

В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал гостевую победу над «Хаддерсфилдом» — 2:0.

«Хаддерсфилд» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английского первенства по футболу 28 апреля

Одни не смогут, другие не захотят

Одни не смогут, другие не захотят «Хаддерсфилд» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английского первенства по футболу 28 апреля

Читайте по теме

Куда уйдет Мбаппе: Топ-7 трансферов предстоящего лета Трансферные саги предстоящего лета, за которыми вы все будете следить

Салах и Фирмино — убойная парочка Пять выводов после матча на «Энфилде»

Популярное в сети

Это интересно

Три лузера КК-2017: от Акинфеева до судей

Все о французском новичке мадридского «Реала»

Тео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет вперед

Как Зидану удалось войти в историю?

Александр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?

Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017

Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?

Все о Лиге наций

Новинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами Европы

Подробный разбор

Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»

Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018 Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018

«Реал» — террористы Европы Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»

Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»

«Реал» победил в Мюнхене, играя хуже, чем «Бавария» Победа «Реала» на «Альянц Арене» — в нашем обзоре СМИ