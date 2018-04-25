«Ростов» будет выдавать своим фанатам билеты на «Ростов-Арену» под роспись

Руководство клуба пошло на такой шаг, чтобы пресечь нарушения порядка во время игр

будет распространять для активных болельщиков только пригласительные билеты на матчи команды на «Ростов-Арене», которые будут

Руководство клуба пошло на такой шаг, чтобы пресечь нарушения порядка во время игр на новом стадионе, который примет матчи чемпионата мира-2018.

«Ростов» провел свой первый домашний матч на арене 15 апреля, обыграв «СКА-Хабаровск» (2:0).

«К сожалению, на предыдущих домашних матчах "Ростова" был зафиксирован ряд нарушений правил поведения на спортивных мероприятиях (нецензурные оскорбительные скандирования, использование пиротехники). По этой причине мы вынуждены принять решение о том, что выдача пригласительных билетов активным болельщикам будет осуществляться под роспись в реестре (только для держателей абонементов Ю3, Ю4)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Болельщики «Ростова», которые использовали пиротехнику во время игры со СКА, уже задержаны и будут в ближайшее время привлечены к административной ответственности.