«Милан» дома проиграл аутсайдеру Серии А

Единственный гол в матче на 29-й минуте забил форвард Пьетро Йемелло.
Отметим, что «Милан» не сумел победить в шестой игре чемпионата Италии подряд.
«Россонери», имея в активе 54 очка, идут шестыми. «Беневенто» занимает последнее место.
Серия А. 34-й тур
«Милан» — «Беневенто» — 0:1 (0:1)
Гол: Йеммелло, 29 (0:1). «Милан»: Дж.Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Билья (Локателли, 72), Бонавентура, Кессье, Борини (Сусо, 49), Андре Силва (Калинич, 62), Кутроне.«Беневенто»: Пуджони, Санья, Тошка, Джимсити, Летиция, Виола (Париджини, 77), Сандру, Джуричич, Катальди, Йеммелло (Диабате, 62), Бриньола (Венути, 68).Предупреждения: Санья, 60. Диабате, 75. Локателли, 82. Кессье, 90+4. Париджини, 90+4. Удаление: Диабате (Беневенто), 80.