«Милан» дома проиграл аутсайдеру Серии А

Отметим, что «Милан» не сумел победить в шестой игре чемпионата Италии подряд.

Единственный гол в матче на 29-й минуте забил форвард Пьетро Йемелло .

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