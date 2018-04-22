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    «Милан» дома проиграл аутсайдеру Серии А

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    «Милан» — «Беневенто»
    На фото:«Милан» — «Беневенто»
    В рамках 34-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал «Беневенто». Гости одержали минимальную победу.

    Единственный гол в матче на 29-й минуте забил форвард Пьетро Йемелло.

    Отметим, что «Милан» не сумел победить в шестой игре чемпионата Италии подряд.

    «Россонери», имея в активе 54 очка, идут шестыми. «Беневенто» занимает последнее место.

    Серия А. 34-й тур
    «Милан» — «Беневенто» — 0:1 (0:1)
    Гол: Йеммелло, 29 (0:1). «Милан»: Дж.Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Билья (Локателли, 72), Бонавентура, Кессье, Борини (Сусо, 49), Андре Силва (Калинич, 62), Кутроне.«Беневенто»: Пуджони, Санья, Тошка, Джимсити, Летиция, Виола (Париджини, 77), Сандру, Джуричич, Катальди, Йеммелло (Диабате, 62), Бриньола (Венути, 68).Предупреждения: Санья, 60. Диабате, 75. Локателли, 82. Кессье, 90+4. Париджини, 90+4. Удаление: Диабате (Беневенто), 80.
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