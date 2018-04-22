Бикфалви: У меня лично было три голевых момента

Нападающий «Урала»поделился мнением о результате матча 27-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0).

«Доволен победой. Если говорить об игре в атаке, то тоже могу сказать, что удовлетворен ей. У нас было очень много голевых моментов, но не получалось забить. У меня лично было штуки три голевых момента. Если б использовали все свои шансы, то совсем бы другое настроение было.

В эпизоде с забитым мячом был офсайд? Конечно, "Анжи" может оспаривать любые решения судьи. Но, по моему мнению, офсайда не было, потому что я шагнул назад и смотрел на линию, где были ещё два игрока наравне со мной в момент передачи. Чтобы точно удостовериться, нужно посмотреть повтор. Был офсайд или нет – на усмотрение арбитров. Зато то, как фиксировали на протяжении всей игры любые нарушения в нашу сторону, уже никто не вспомнит.

Мотивация на оставшиеся матчи? Прежде всего, мы профессиональные футболисты. Поэтому нам нужно просто выходить на поле и стараться выиграть каждый матч. Мы не должны смотреть на то, можем ли мы занять шестое место, можем ли попасть в Лигу Европы», — цитирует Бикфалви сайт «Урала».

«Перед каждым сезоном я заключаю пари сам с собой: как много я смогу забить мячей, чтобы помочь команде. Сейчас я хочу поздравить всю команду: мы очень здорово сегодня играли, здорово защищались. И в других матчах, когда команда хорошо играет, а я забиваю голы – это все идет во благо, ради одной общей цели», — добавил игрок.