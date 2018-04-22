«Атлетико» не справился с «Бетисом»

«Атлетико», набрав 72 очка, продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» c 56 очками – на пятой строчке.
26 апреля мадридский клуб проведёт первый полуфинальный поединок Лиги Европы с лондонским «Арсеналом». Встреча состоится на домашнем стадионе «канониров» «Эмирейтс — Эшбертон Гроув».
Чемпионат Испании. 34-й тур
«Атлетико» – «Бетис» – 0:0
«Атлетико»: Облак, Хуанфран (Врсалько, 65), Савич, Хименес, Эрнандез, Габи, Сауль, Партей, Фернандо Торрес, Корреа (Коке, 63), Витоло (Гризманн, 63).«Бетис»: – Дани Хименес (Лопес Галистео, 39), Бартра, Амат, Фирпо, Манди, Гарсия, Фабиан Руис, Тельо (Кэмпбелл, 83), Будебуз (Санчес, 65), Барраган, Морон. Предупреждения: Фабиан Руис (27), Фирпо (62), Бартра (88), Хименес (90), Габи (90), Амат (90), Кэмпбелл (90).