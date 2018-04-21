«Сельта» и «Валенсия» победителя не определили

На 59-й минуте матча нападающий Сантьяго Лоренсо вывел «летучих мышей» вперед, однако всего лишь через четыре минуты форвард «Сельты» Максимилиано Гомес установил на табло ничейный результат, который продержался до финального свистка.
После этого матча «Валенсия» набрала 66 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Сельты» — 45 очков и десятая позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур
«Сельта» — «Валенсия» — 1:1 (0:0)
Голы: Мина, 59 (0:1). М.Гомес, 63 (1:1). «Сельта»: Альварес, Кабраль, Ронкалья (Фонтас, 20), Мальо, С.Гомес (Эрнандес, 72), Васс, Лоботка, Хосабед Санчес, Систо (Эмре Мор, 81), Мендес, М.Гомес.«Валенсия»: Нету, Гарай, Габриэл Паулиста, Везу, Лато, Кондогбья, Перейра, Солер, Родриго, Мина (Вьетто, 85), Гонсалу Гедеш (Торрес, 78).Предупреждения: С.Гомес, 43. Везу, 63. Гарай, 90.