«Сельта» и «Валенсия» победителя не определили

В рамках 34-го тура чемпионата Испаниипринимала. Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 59-й минуте матча нападающий Сантьяго Лоренсо вывел «летучих мышей» вперед, однако всего лишь через четыре минуты форвард «Сельты» Максимилиано Гомес установил на табло ничейный результат, который продержался до финального свистка.

После этого матча «Валенсия» набрала 66 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Сельты» — 45 очков и десятая позиция.