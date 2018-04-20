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    Орлов: Глушаков – это олицетворение «Спартака» и в хорошем, и в плохом смысле

    Спартак Кубок России Футбол России Тосно
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    Геннадий Орлов
    На фото:Геннадий Орлов
    Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о вылете «Спартака» из Кубка России после поражения от «Тосно» в полуфинале (1:1, 4:5 по пенальти).

    «Вчера игроки "Тосно" сотворили чудо. Они не уступили "Спартаку", в самом конце отыгрались. Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара.

    Давид – очень хороший вратарь. И вот я смотрел – Ребров в "Спартаке", Селихов... Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры "Спартака" с вратарем просчитались.

    Глушаков – это олицетворение "Спартака" и в хорошем, и в плохом смысле. Видно, что он зажигающий парень на футбольном поле, но мастерства не хватает.

    Ну что же он вышел один на один и не забил? Бывает. Но на пенальти уж сосредоточься, а вратарь его переигрывает. То есть Глушаков, который должен был стать героем матча, в итоге стал антигероем.

    В "Спартаке" есть очень сильные позиции – это нападающие, Фернанду. В обороне травмировался Джикия, но должна быть замена. Специально же приобретаются 22 игрока.

    Это просчеты селекционной группы. Не хватило "Спартаку" подбора игроков, и это основная причина поражения», – отметил Орлов в передаче «ГСО Live».

    Остановит ли Погребняк «Спартак» на пути к Кубку России?«Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля
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