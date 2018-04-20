Орлов: Глушаков – это олицетворение «Спартака» и в хорошем, и в плохом смысле

Известный телекомментаторвысказал мнение о вылетеиз Кубка России после поражения отв полуфинале (1:1, 4:5 по пенальти).

«Вчера игроки "Тосно" сотворили чудо. Они не уступили "Спартаку", в самом конце отыгрались. Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара.

Давид – очень хороший вратарь. И вот я смотрел – Ребров в "Спартаке", Селихов... Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры "Спартака" с вратарем просчитались.

Глушаков – это олицетворение "Спартака" и в хорошем, и в плохом смысле. Видно, что он зажигающий парень на футбольном поле, но мастерства не хватает.

Ну что же он вышел один на один и не забил? Бывает. Но на пенальти уж сосредоточься, а вратарь его переигрывает. То есть Глушаков, который должен был стать героем матча, в итоге стал антигероем.

В "Спартаке" есть очень сильные позиции – это нападающие, Фернанду. В обороне травмировался Джикия, но должна быть замена. Специально же приобретаются 22 игрока.

Это просчеты селекционной группы. Не хватило "Спартаку" подбора игроков, и это основная причина поражения», – отметил Орлов в передаче «ГСО Live».